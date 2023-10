Invasione di cimici a Camaiore: Asl intervenga!

Cimici asiatiche invadono intere zone di Camaiore: i cittadini chiedono l’intervento dell’Asl, proccupati del dilagare di questo spiacevole fenomeno. Fuori dal centro ed anche oramai dentro il centro storico infatti gli animaletti grigi imperversano infastidendo le famiglie: "Sul mio davanzale ce ne sono a centinaia - afferma Silvia Pardini, residente a Misciano - un piacere appena alzata doverle cacciare via…”.

E non è sola: anche Veronica Benedetta Marino, che abita sopra Montebello, aveva tempo fa polemizzato sui social facendo presente il disagio al Comune perché intervenisse, dato che non è possibile stendere anche solo un panno fuori senza che venga invaso dalle cimici. Sono insetti fitofagi, di colore marrone grigio con la parte finale più scura: se schiacciate, puzzano come quelli verdi che da anni conosciamo meglio. Negli ultimi tempi sono divenute davvero un fastidio per molte famiglie: sia dal punto di vista igienico che di fobia.

"Anche se non nocive per l’uomo – chiude ancora Silvia Pardini – secondo me l’Asl deve muoversi come stanno già facendo all’estero. A Parigi ad esempio dove è in atto un’invasione e dove stanno correndo ai ripari. Inutile provvedere noi privati: deve essere una disinfestazione diffusa e pubblica altrimenti il problema non si risolverà mai alla radice e queste cimici si espanderanno senza sosta".

