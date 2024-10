Intesa tra Università e Comune. L’obiettivo è lo sviluppo economico

Dalla promozione della cultura e valorizzazione dell’Alta Toscana e delle sue eccellenze, al cosiddetto sistema dell’educazione durante tutto l’arco della vita. Sono questi alcuni degli ambiti su cui l’Università di Pisa e il Comune collaboreranno nei prossimi tre anni per favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio pietrasantino. A cominciare da attività post laurea che potrebbero essere localizzate in spazi messi appositamente a disposizione dal Comune come Sant’Agostino, il centro arti visive o Palazzo Moroni.

La convenzione è stata sottoscritta ieri dal rettore dell’ateneo pisano, Riccardo Zucchi, e dal sindaco pietrasantino Alberto Giovannetti, e tra gli interventi previsti ci sono anche l’attivazione di tirocini, lo svolgimento di giornate di orientamento allo studio universitario e attività formative anche post-laurea.

"L’intesa si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento e valorizzazione delle relazioni con il contesto sociale ed economico del territorio toscano che l’Università di Pisa porta avanti, con decisione, già da anni – ha spiegato Zichichi –; del resto, passa da accordi come quello di oggi, la nascita, anche a livello locale, di un’economia competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza, la ricerca e l’innovazione. Elementi fondamentali per favorire lo sviluppo economico e culturale dei territori, per creare lavoro e garantire coesione sociale".

Dal canto suo "Pietrasanta, già in passato ha avuto occasione, più volte e in modo proficuo, di collaborare con i dipartimenti dell’Università di Pisa per ambiti specifici di intervento come, ad esempio, l’ambiente – ha aggiunto il sindaco Giovannetti –; l’Ateneo è uno dei più prestigiosi e antichi d’Italia e rappresenta un patrimonio di grande valore, sia per la didattica, sia per la ricerca, che sono punti di assoluta eccellenza: con l’accordo di oggi rendiamo Pietrasanta parte attiva di questo circuito virtuoso, fatto di saperi e conoscenze, da condividere e sviluppare anche sul nostro territorio".

Referenti per la realizzazione delle attività congiunte previste dalla convenzione, sono, per l’Università il professor Marco Macchia, delegato per i rapporti con il territorio, e Michele Amato Padrone, dirigente della direzione didattica, studenti e internazionalizzazione; per il Comune Monica Torti, dirigente dell’area servizi del cittadino, e la Sabrina Francesconi, funzionaria dell’ufficio cultura e turismo.