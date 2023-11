Intesa Sanpaolo stanzia 1 miliardo. E mutui sospesi fino a 24 mesi

Un miliardo di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subìto danni per il maltempo. A mettere le risorse a disposizione è Intesa Sanpaolo: il plafond è destinato a famiglie, imprese, piccoli artigiani e commercianti, aziende del settore agrobusiness e agli enti del terzo settore della Toscana che hanno subìto danni, dando loro un sostegno immediato tramite nuovi finanziamenti a condizioni agevolate e con un pre-ammortamento fino a 36 mesi per le imprese. Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti esistenti per famiglie e imprese che abitano nelle zone colpite. Per chi ha un mutuo prima casa in un immobile con danni irreversibili e Isee inferiore a 35mila euro, si può inoltre richiedere la non applicazione degli interessi di sospensione per i primi 12 mesi. Imprese, artigiani e commercianti possono chiedere per un anno l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti Pos fino a 30 euro. "In questo momento di emergenza, intendiamo rispondere in modo tempestivo alle esigenze e alle sofferenze degli abitanti della Toscana colpiti dall’alluvione – commenta Tito Nocentini (nella foto), direttore regionale di Intesa Sanpaolo per la Toscana e l’Umbria –, attivando ogni mezzo a nostra disposizione. Mettiamo in campo interventi molto consistenti, concreti e immediati, per contribuire al superamento di questa fase in modo da rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività e alle famiglie di affrontare questa situazione di emergenza".