Intesa con la Corea per la promozione

"Scambio e cooperazione per economia, istruzione, sport, salute, cultura, arte e turismo". E’ la sintesi dell’accordo sottoscritto ieri pomeriggio dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti al termine della giornata di dialogo con la delegazione istituzionale della città di Jeungpyeong-Gun, crocevia di scambi internazionali all’epoca della dinastia Joseon e, oggi, fiorente centro urbano della Corea del Sud, noto per la produzione della radice di ginseng bianco e di pregiati pennelli tradizionali. “"A gennaio – spiega Giovannetti, che ha anche la delega alle relazioni internazionali – ho ricevuto una lettera del Governatore della città coreana, Lee Jae-Young, in cui manifestava il desiderio di instaurare un rapporto di amicizia con Pietrasanta, volto alla promozione delle arti. Jeungpyeong viene scelta da molti artigiani che, con la loro attività, curano in modo particolare l’identità artistica e la cultura del loro territorio, un aspetto che le nostre comunità condividono". Proprio in tempi recenti, inoltre, la città ha avviato un programma di mostre ed esperienze educative rivolte al pubblico che ha contribuito ad esaltare ancora di più il suo status di centro culturale, come fusione fra arte e quotidianità. A concludere una giornata di accoglienza e confronto la sottoscrizione del protocollo d’intesa che segna una forte collaborazione con la Corea del Sud per la reciproca promozione.