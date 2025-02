Interventi di decoro urbano. Posizionate nuove panchine

Sostituzione e manutenzione delle panchine. Nel corso del mandato l’amministrazione è già intervenuta su decine e decine di panchine. Per trentasette sono state sostituite le stecche in legno, facendo manutenzione anche sulla struttura e rendendole quindi come nuove, mentre una dozzina sono state ritinteggiate così da ridurre al minimo la necessità di nuovi acquisti.

"Tra quelle acquistate – commenta l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – ne sono state installate due nell’area prospiciente la stazione ferroviaria di Querceta; altre due le vediamo da tempo al ponte della Passerella di Seravezza. Fra l’altro il 90% delle panchine versava in uno stato di grande degrado e di volta in volta abbiamo valutato il da farsi. Tra le nuove installazioni va ricordata anche la panchina in marmo posizionata in un’area panoramica qual è il parcheggio di Fabbiano. Insomma, sono interventi che vogliono valorizzare il territorio, come nel caso di quella che sarà messa presto in località Fossone, a vantaggio degli abitanti della zona".