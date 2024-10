Interramento elettrodotto Terna. Spunta il maxi sponsor privato

Ci sarebbe un privato disposto a sborsare anche centinaia di migliaia di euro per finanziare il progetto di interramento dell’elettrodotto Terna spa. Procede quindi il progetto fortemente voluto dal delegato all’ambiente e lavori pubblici Enrico Ghiselli finalizzato a eliminare le linee aeree che attraversano il territorio da Marina di Pietrasanta al Cinquale. A inizio estate infatti è stato emanato un avviso pubblico nel quale venivano invitati i proprietari di immobili (ed in particolare quelli adiacenti all’elettrodotto stesso) a dichiarare la loro disponibilità a contribuire al finanziamento dell’opera il cui costo complessivo si aggira sugli 11 milioni. "La risposta è assai interessante – ammette Ghiselli – visto che un buon numero ha dato la propria disponibilità dichiarandosi interessato a contribuire al finanziamento dell’opera. Alcuni hanno indicato anche importi molto rilevanti, si parla di centinaia di migliaia di euro, altri importi inferiori ma comunque interessanti, ed altri pur non avendo indicato cifre, hanno dichiarato la loro decisa disponibilità. Diversi proprietari non hanno risposto all’avviso pubblico perchè non ne erano a conoscenza, per cui ho predisposto una lettera che verrà inviata loro a giorni in modo da completare la ricerca di finanziamenti privati".

"In ogni caso – ribadisce – al momento la risposta è positiva ed incoraggiante, per cui, adesso, dovrà essere la amministrazione comunale ad inserire nel bilancio triennale delle opere pubbliche, un congruo importo di finanziamento comunale, non inferiore a 1 milione e 500mila euro all’anno da aggiungere a quello dei privati, per dimostrare fattivamente l’impegno alla realizzazione dell’opera. Chiederemo anche a Terna spa di partecipare attivamente all’opera mettendo a disposizione una quota di finanziamenti che potranno prevedere anche la fornitura del progetto esecutivo. Io credo fortissimamente che, con l’impegno sinergico dei privati, del Comune e con l’apporto anche di Terna spa – conclude Ghiselli – si possa realizzare questo progetto di interramento dell’elettrodotto, che porterà ad una forte riduzione di onde elettromagnetiche rendendo il territorio ancora più “green”, nel contempo alla eliminazione di un impatto visivo poco edificante, realizzando una maggiore valorizzazione economica degli immobili sui quali finora ha inciso negativamente lo stesso elettrodotto".

Francesca Navari