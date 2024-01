Insulti razzisti dagli spalti. E il giocatore reagisce

"Torna in Africa a ciucciare le banane". Questa la frase che un tifoso dell’Aquila Montevarchi ha gridato dagli spalti al 20enne giocatore romano di origini senegalesi e di religione musulmana Paolo Sadia Coly del Seravezza nel corso della partita del campionato di Serie D giocata domenica allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. Partita (che per altro ha visto vincere la squadra di casa che è balzata prima in classifica) nella quale lo stesso Coly all’81° minuto di gioco è stato espulso dall’arbitro per una doppia ammonizione e che nell’uscire dal campo ha rivolto un gesto verso la parte della tribuna da cui gli erano piovute addosso le offese. Il difensore del Seravezza per questo gesto è stato squalificato tre giornate.

A raccontare il fatto è la versiliese Lisa Gianfranceschi che era presente sugli spalti, seduta qualche posto sotto rispetto al sostenitore valdarnese resosi a suo dire protagonista dell’insulto razzista. "Il mio bimbo di 11 anni gioca nel settore giovanile del Seravezza e domenica era a bordocampo a fare il raccattapalle coi suoi amici – spiega la Gianfranceschi – io mi sono sistemata in tribuna a guardare la partita, purtroppo “nella parte sbagliata“ finendo tra vari tifosi avversari. Uno di loro nel finale ha urlato a Coly la frase che proprio non ho potuto accettare. Gli ha detto “Torna in Africa a ciucciare le banane“. Il ragazzo uscendo dal campo ha reagito all’insulto col gesto di toccarsi le parti intime mentre in tribuna è successo parapiglia perché io non sono rimasta zitta, facendo notare al signore la gravità di ciò che aveva appena detto. È intervenuto pure un carabiniere. La tensione è durata sino al triplice fischio quando questo signore mi ha cercata con fare minaccioso. Poi fuori dallo stadio è venuto a chiedermi scusa".

La società verdazzurra ha fatto pre-annuncio di ricorso per la squalifica di 3 turni a Coly così da aver le carte in mano e preparare una sua memoria difensiva. "Siamo in ottimi rapporti con la dirigenza del Montevarchi – rivela il dg seravezzino Edo Luisi – il gesto di Coly è stato sbagliato... ma è un ragazzo del 2003 che ha ricevuto una grave offesa". L’Aquila Montevarchi intanto ha preso una multa di 2mila euro per aver lanciato a bordocampo 4-5 bottiglie di plastica vuote verso i raccattapalle, senza colpirli. "Sono state scene brutte, soprattutto per i nostri bimbi che fanno i raccattapalle la domenica – chiude Luisi – inoltre a gara finita i tifosi ospiti dalla parte della gradinata hanno tirato un fumogeno acceso sulla pista in sintetico e ci hanno fatto un buco che dovremo riparare".