’Insieme per Pietrasanta’ Ufficializzata la lista

C’è anche l’architetto Marco Pacini, per un certo periodo in pole position nel toto-sindaco per il centrosinistra, tra i 16 nomi che compongono la lista civica del candidato sindaco Lorenzo Borzonasca “Insieme per Pietrasanta” in vista delle elezioni del 14-15 maggio. Oltre a Pacini ne fanno parte Fabio Bardini, Federico Checchi, Sergio Dante Paolicchi, Andrea Della Latta, Martina Pardini, Silvia Nicolai, Lara Giannini, Andrea Calcagnini, Donatella Di Giulio, Marzia Macchiarini, Lisa Piconcelli, Mila Malavasi, Federico Gagetti, Emanuela Meccheri e Marco Lombardi. "Sono molto soddisfatto dei nomi che siamo riusciti a coinvolgere nel nostro progetto – dice Borzonasca – grazie alla nostra passione e alla nostra idea alternativa per Pietrasanta. Una lista composta da 8 donne e 8 uomini, di cui gran parte sono giovani entusiasti di mettersi in gioco per il bene della nostra città. Un mix di gioventù ed esperienza che ci ha permesso di rappresentare ogni angolo di Pietrasanta e ogni categoria sociale".