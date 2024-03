Scuola in lacrime, muore nota insegnante. Il ricordo di amici, colleghi e parenti

Viareggio, 26 marzo 2024 - Sgomento, in città e non solo, per la notizia (che ieri si è diffusa velocemente) della prematura scomparsa di Monica Servi. Se n’è andata ad appena 50 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male che non le ha dato scampo. Due anni di lotta nei quali le convenzionali terapie sembravano non funzionare. Monica abitava in via Rosmini con la sua bella famiglia, il marito Filippo Guidi, la figlia Sofia, 21 anni, e i due gemelli, promesse del calcio, di soli 13 anni, Francesco e Lorenzo. Era una persona solare e sorridente con grande estro artistico. Aveva fequentato il Liceo artistico e poi l’Accademia delle Belle Arti e aveva riversato il suo talento nella professione di insegnante, nella quale non si risparmiava nel creare ogni tipo di laboratorio anche per gli alunni con handicap. Attualmente era in servizio all’Istituto “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta. Il marito Filippo è stato un insegnante di scuola media e superiore e da qualche anno è un dirigente scolastico, messosi in aspettativa nell’ultimo anno proprio per accudire la moglie e la famiglia stessa.

Monica lascia anche i genitori, Grazia, ex dipendente comunale, e Renato, da qualche anno in pensione dopo la carriera alla Superal, poi Pam, e un fratello. Tanti messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia, da amici, parenti e conoscenti e dal mondo politico, perché Filippo Guidi è stato anche segretario del Pd di Viareggio, ai tempi del primo mandato dell’attuale sindaco, Giorgio Del Ghingaro, quando il capogruppo in consiglio comunale era Luca Poletti. Aveva lasciato per seguire la carriera scolastica, ma era rimasto un iscritto al Pd.

“La segreteria del Pd Versilia, a nome di tutto il partito – scrive in una nota Riccardo Brocchini – esprime il suo più vivo cordoglio per la scomparsa di Monica Servi, amata consorte di Filippo Guidi, già membro del Pd di Viareggio di lunga militanza, che ha ricoperto anche l’incarico di segretario comunale. Una perdita terribile per la famiglia e per la comunità viareggina. Una donna ancora giovane, di grande estro artistico e vivacità. Un abbraccio sincero raggiunga Filippo e i suoi figli Sofia, Francesco e Lorenzo".

Cordoglio anche dal Pd di Viareggio: "Il PD di Viareggio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Monica Servi, alla famiglia tutta ed in particolare al marito Filippo Guidi. Una drammatica notizia che non avremmo mai voluto ricevere – scrive il segretario Filippo Ciucci – Monica mancherà a tutti coloro che l’ hanno conosciuta ed hanno potuto apprezzare la sua sensibilità, la sua generosità e la sua umanità. Così la ricorderemo. I democratici e le democratiche di Viareggio profondamente addolorati per la scomparsa di Monica si stringono attorno a Filippo e alla sua famiglia".

La salma è stata esposta ieri nelle sale della Croce Verde di Viareggio, i funerali sono previsti per oggi alle 14.30 nella chiesa di San Paolino. I familiari hanno promosso una raccolta fondi per organizzare un premio di pittura per ragazzi, in memoria di Monica Servi.