Innovazione e ricerca. Sbarca a Viareggio il Festival della Robotica con il focus sulla nautica

VIAREGGIO

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo del Festival della Robotica, la manifestazione che ha l’obiettivo di divulgare le scoperte nel campo dell’innovazione tecnologica, e anticipare quelle di domani. Arriverà, organizzato dalla Fondazione Tech Care con il sostegno della Giunta Regionale Toscana, del Consiglio Regionale Toscano, dell’Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Fondazione Pisa e Arpa, e come promotori il Comune di Viareggio, il Consorzio Navigo e il Gruppo Azimut-Benetti, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, ospite all’interno del Villaggio della Regata Viareggio-Bastia Viareggio, con un programma ricco di incontri, talk-show, interattività e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale. Il focus principale della manifestazione, nella sede del distretto nautico più importante d’Italia, sarà incentrato proprio sulla robotica marina e, in particolare, su quella da diporto. "Avere il Festival della Robotica a Viareggio - commenta l’assessore al Turismo Alessandro Meciani - è un privilegio per il quale abbiamo lavorato con impegno. Averlo all’interno della Viareggio Bastia è un valore aggiunto sia per la manifestazione stessa che si arricchisce di contenuti specifici sia per il comparto nautico che di tecnologia si nutre. Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio, dell’intelligenza artificiale, robotica e nuovi materiali, che hanno bisogno di essere raccontati. Per questo è importante avere figure come il professor Ferrari come guida".

Nella due giorni, infatti, si alterneranno docenti universitari, manager e docenti di scuole di formazione altamente professionale. Ad aprire il Festival, mercoledì alle 16, sarà il talk show a cui prenderanno parte Roberto Saletti, Giovanni Lombardi, docenti dell’Università di Pisa, Cesare Stefanini, direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna, e Iacopo Senarega, R&D Project Manager del Gruppo Azimut Benetti. "Questi eventi sono funzionali non solo per mostrare modi di fare innovazione nei cantieri, ma anche per creare interconnessione – dice Barbara Papini per il gruppo Azimut durante la conferenza stampa dell’evento –. Sono momenti di conoscenza e formazione, anche per la presenza di studenti in cantiere. Siamo contenti di poter partecipare in maniera attiva, con la presenza di Iacopo Senarega".

Giovedì 27, invece, a partire dalle 10, saranno due le sessioni in programma: la prima, a cui prenderanno parte Sergio Saponara, docente dell’Università di Pisa, Manuel Catalano, ricercatore dell’Università di Pisa e dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova, Marco Fontana, docente alla Scuola Sant’Anna, e Senarega, vedrà anche collegamenti in remoto da cantieri che applicano le innovazioni in ambito nautico. "La tecnologia è una delle chiavi portanti del nuovo cliente giovane di oggi e del domani. La nautica può essere un contesto unico di applicazione sperimentale della robotica a bordo e in cantiere", dichiara Pietro Angelini, direttore di Navigo e moderatore della sessione. Chiuderanno la giornata, e il Festival, gli interventi, moderati da Paolo Ferragina e Cesare Stefanini, di Federico Niccolini e Sara Scipioni, docenti universitari, Lorenzo Pollicardo, segretario generale di SYBAss e Vincenzo Poerio, presidente della Fondazione ISYL.

Gaia Parrini