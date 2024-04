Incrocio pericoloso. Raccolte 6mila firme

Sono state protocollate in Comune, le 6mila firme raccolte in poco più di tre mesi per chiedere la modifica della viabilità in via dei Pescatori in Darsena. La via dove Leonardo Brown ed Emma Genovali si scontrarono con un operio che usciva dal cantiere in moto.

Una strada per cui la comunità cittadina ha firmato la petizione depositata in Municipio proprio dalle mamme dei due giovani. Un documento che chiede all’Amministrazione comunale provvedimenti impellenti sulla circolazione di quell’area. Una rotatoria, una nuova segnaletica o un senso unico. L’installazione di telecamere o uscite alternative per le scuole.