Incontro a Villa Bertelli Le verità che ’scottano’ narrate da Padre Georg

Memorie ’scottanti’. Dal racconto della sua esperienza al fianco di Papa Ratzinger fino all’aborto, alla pedofilia e al caso Orlandi. Villa Bertelli inaugura con un prestigioso incontro la stagione autunnale degli eventi: l’Arcivescovo Georg Gänswein, lo storico segretario di Papa Ratzinger, domenica alle 18 nel Giardino d’Inverno della Villa presenterà il suo libro "Nient’altro che la verità", scritto a quattro mani con il vaticanista Saverio Gaeta. L’illustre ospite sarà intervistato sul palco da Andrea Giannotti, docente di relazioni internazionali a Pisa e Mosca e già consigliere di Villa Bertelli. Monsignor Gänswein arriverà direttamente dalla Germania dopo che lo scorso giugno è stato trasferito dal Vaticano nella sua diocesi natale di Friburgo senza alcun incarico, dato che il suo di Prefetto della Casa Pontificia, si era ufficialmente concluso il 28 febbraio 2023. Nel libro, Monsignor Gänswein parla del suo lungo e profondo rapporto con Joseph Ratzinger, che lo nominò segretario personale nel 2003, quando ancora non era salito al soglio pontificio. Un rapporto di grande stima e reciproco rispetto, che si è fatto ancora più stretto dopo l’elezione del cardinale Ratzinger come Benedetto XVI e che consentì all’allora Don Georg di rimanere costantemente al fianco del Papa, quale suo più stretto collaboratore, ma anche confidente e consigliere, accompagnandolo, non solo durante il pontificato, ma anche successivamente, in seguito alla storica rinuncia del 2013.

Oggi, dopo la scomparsa del Papa emerito, il suo più fidato collaboratore ha deciso di raccontare la propria verità riguardo le calunnie e le manovre, che hanno, di fatto, gettato ombre sul magistero e sulle azioni del Pontefice tedesco. Monsignor Gänswein ha voluto mostrare al mondo il vero volto di uno dei più grandi protagonisti della storia attuale. Un racconto lineare e pulito in cui presenta la ferma ricostruzione di un periodo molto delicato per la Chiesa cattolica, affrontando anche le difficili vicende, come i dossier di Vatileaks e i misteri del caso Orlandi, lo scandalo della pedofilia e i rapporti fra il Papa emerito e il successore Francesco. Una sofferta quanto voluta testimonianza di una figura importante, come uomo, prelato e Papa, che nella raffigurazione di Gänswein emerge come un punto di riferimento per la sua competenza teologica e per la limpidezza della sua dottrina.

Fra.Na.