Incontri green per i "Comuni. Rifiuti Zero"

Raccolte differenziate, strategie e soluzioni per contrastare gli sprechi e offrire nuove opportunità, anche con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, per costruire Comuni e territori a rifiuti zero. È quello di cui si parlerà venerdì, alle 10, nella sala di rappresentanza del municipio, che, per primo, con la sua amministrazione ha promosso per tutto il mese di marzo iniziative dedicate alle pratiche Rifiuti Zero, per l’incontro, appunto, dei Comuni Rifiuti Zero della Toscana. Incontro che sarà l’occasione per valutare il nuovo piano regionale, discutere modi per ridurre le bollette e contrastare impianti assimilabili all’incenerimento. Per far valere le buone pratiche e superare i vecchi sistemi.