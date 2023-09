Incontri da non perdere nell’"arborato cerchio"

Nasce al Lucca Comics & Games un luogo interamente dedicato alla musica: la Music Tent, per gli spettacoli musicali con programma giornalieri e serali (con biglietto a parte da comprare on line). Il primo novembre sarà dedicato alla musica folk, con i Myrkur, Gens D’Ys e Andrea Rock & The Rebel Poets, e “Battle of Empires“. Il 2 novembre arrivano invece I Galactic Empire e i Wind Rose; il 3 novembre si terrà il concerto per i 60 anni di carriera degli Oliver Onions, ospiti i grandi attori Franco Nero e Giancarlo Giannini.

Nel 40esimo anniversario del celebre anime “L’incantevole Creamy“ non poteva mancare la regina delle sigle Cristina D’Avena (4 novembre ore 21.30), accompagnata da una band rock e da un ensemble del conservatorio Luigi Boccherini, per raccontare una favola indimenticabile arricchita dalle suggestioni visive realizzate dal maestro Paolo Barbieri.

Tantissimi gli eventi pomeridiani (questi invece compresi nel biglietto del festival) tra questi segnaliamo: il “Tim Burton Show“ della The Spleen Orchestra racconterà le atmosfere di Halloween; la musica celtica di Arthuan Rebis, in duo con Nicola Caleo, ci condurrà in un viaggio attraverso i Boschi Sacri; Ruggero dei Timidi festeggerà al festival 10 anni di attività, immancabili gli appuntamenti con il K Pop Contest e l’Anime Vocal Contest e in chiusura, dal mondo di ZeroCalcare, gli attesissimi Giancane e Gli Ultimi.