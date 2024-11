Inclusione e dignità. La rassegna di eventi con “Marco Cavallo“

VIAREGGIO

Un ciclo di incontri, eventi e dibattiti che, fino a febbraio, punterà i riflettori sui temi complessi della salute mentale, la neurodiversità e la disabilità, “Campa Cavallo“, la rassegna organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, la cooperativa sociale C.re.a., Centro Studi e Ricerche Lippi Francesconi e in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Carnevale. Un ricco cartellone che, proprio nell’anno che festeggia i cent’anni dalla nascita di Franco Basaglia, psichiatra e neurologo italiano che ha innovato la salute mentale ed è stato protagonista della riforma della disciplina psichiatrica in Italia, si inserisce in un percorso volto a tutelare la dignità della persona e la sua inclusione nella comunità il cui titolo è dettato dall’installazione di cartapesta di Carlo Lombardi, “Marco Cavallo“, allegoricamente ispirato all’opera realizzata nel 1973 dagli ospiti dell’ospedale psichiatrico di Trieste con l’aiuto di medici e artisti, come Vittorio Basaglia e Giuliano Scabia, e allora diretto da Basaglia. L’opera di cartapesta sarà presente, con il contributo di C.re.a., dei centri diurni “Peter Pan“, “La Locomotiva“, “San Marco“, “Arco e Freccia“ e “La Bricola“ di Anffas, nelle sedi di tutti gli incontri, che prenderanno inizio l’8 novembre, alle 17.30, nell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la presentazione del libro “La città autistica“ di Alberto Vanolo, intervistato da Sirio Del Grande, per proseguire il 16 novembre, a Casa mandorla, con la scrittrice Maria Grazia Calandrone e la sua “Creatura fatta per la gioia. Biografia poetica di Alda Merini“, in dialogo con il giornalista Francesco Paletti e l’intervento dell’assistente sociale Giovanna Giovannini e dell’educatrice Valeria Fioretta. Il 23 novembre l’incontro si sposterà al Capannone della cooperativa C.re.a in via Virgilio, con la presentazione dei libri su Alda Merini di Emanuela Carniti e Silvia Rocchi, il 30 a Maggiano con la presentazione di “L’arte di legare le persone“ di Paolo MIlone e il 7 dicembre a “La casina rossa“, Centro di Salute Mentale Adulti di Lucca, Michele Cecchini racconterà del suo “Un morso all’improvviso“.

Prima dell’evento finale, del 25 febbraio, per l’anniversario della prima uscita pubblica del “Marco Cavallo“ triestino, sono previsti altre eventi, come quello al Ce.se.r di Viareggio, il 10 gennaio, e la presentazione del libro “I cura cari“ di Marco Annicchiarico, o l’evento a Barga, l’11 gennaio, per gli studenti dell’Isi di Michele Simonetti con la moderazione di Edoardo Ghezzani che, il 18 gennaio, condurrà nella Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana, la presentazione di “Beati gli inquieti“, “Ombra mai più“ e “Esercizi di equilibrio“.