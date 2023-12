Incidente frontale auto-scooter, giovane giocatore di Hockey finisce in ospedale

Viareggio, 24 dicembre 2023 – Feste di Natale in ospedale per un giovane giocatore di Hockey viareggino. Come riportato in un messaggio della società Pumas Hockey, intorno alle ore 23:30 di sabato 23 dicembre il capitano della squadra è rimasto coinvolto in un incidente frontale. Il giovane viaggiava sul suo scooter quando è stato colpito in pieno da un’auto che avrebbe invaso la sua corsia. Il giovane è stato sbalzato a una decina di metri di distanza.

"I primi accertamenti – scrive la società – hanno escluso complicazioni alla testa e al torace ma hanno evidenziato un danno importante, lussazione del femore destro”. La società e gli amici inviano tanti messaggi di pronta guarigione al giocatore: “Forza campione”