Drammatico incidente sulla Variante Aurelia. Scooterista si schianta sul guardrail: morto sul colpo

Viareggio, 27 agosto 2024 – Ancora un incidente mortale sulle strade di Viareggio dopo quello di domenica mattina costato la vita alla barista Laura Chiricuta, 46 anni, madre di un ragazzo di 14, proprio mentre si stava recando a lavoro in un locale di Lido di Camaiore. Ieri sera, 26 agosto, poco dopo le 22.15 sulla Variante Aurelia poco dopo l’uscita di Viareggio Sud in direzione di Lido di Camaiore un nuovo dramma. A perdere la vita un motociclista di 51 anni, in un drammatico incidente. Agghiacciante dalle prime testimonianze la scena che si è presentata ai soccorritori e agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto con ben tre pattuglie.

Il corpo sarebbe stato sbalzato a oltre 800 metri da dove è stato rinvenuta la moto di grossa cilindrata sulla quale l’uomo viaggiava. Nel violentissimo impatto, contro il guardail l’uomo sarebbe decapitato e anche una mano sarebbe stata tranciata di netto dal polso.

La circolazione stradale sulla Variante Aurelia è stata interrotta per molte ore, per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello schianto fatale. Non si esclude nessuna ipotesi: dall’alta velocità a un sorpasso azzardato di un altro mezzo, a un improvviso malore o all’attraversamento di un animale.