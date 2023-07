Tragico volo in una ditta di marmi, cade per 9 metri: muore a 46 anni

Pietrasanta (Lucca), 27 luglio 2023 – Un volo di circa 9 metri, fatale. E’ morto così un 46enne, Alessio Pellegrini, di Pietrasanta, all’interno della ditta di marmi e graniti “Savema” di Pontenuovo.

L’allarme è partito alle 10,25: sul posto i soccorritori (l'automedica nord e l'ambulanza della Misericordia di Viareggio) hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco e hanno tentato tutte le manovre rianimatorie, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

La vittima non era un dipendente dell'azienda: lavorava per una ditta edile ed era salito sul tetto del capannone con un cestello per effettuare un intervento di manutenzione. Per cause da accertare, il tetto ha ceduto e l’uomo è precipitato; dai primi rilievi effettuati dal personale della Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro sembra che il 46enne avesse la cintura, ma verosimilmente non ancorata.