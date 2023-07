Alessio Pellegrini morto sul lavoro, Sant’Anna di Stazzema cancella la festa patronale

Stazzema (Lucca), 27 luglio 2023 – Non ci sarà la festa patronale di Sant’Anna di Stazzema, che era in programma per domenica 30 luglio. Cancellata per lutto, a seguito della tragica morte sul lavoro di Alessio Pellegrini, questa mattina a Pietrasanta.

Pellegrini, infatti, faceva parte del gruppo "I Ragazzi di Sant'Anna", che insieme all'Associazione Martiri di Sant'Anna e all'Associazione Organo della Pace, si era impegnato nell'organizzazione delle iniziative previste per la giornata della santa patrona.