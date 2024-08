Incendio vicino al rifugio per cani a Pietrasanta. Animali salvati dalle fiamme

Pietrasanta (Lucca), 13 agosto 2024 – Fiamme vicino a un rifugio per cani, ma per fortuna gli animali sono stati salvati. Un incendio di vegetazione è scoppiato nel primo pomeriggio vicino a un rifugio per cani a Pietrasanta ( Lucca), in Versilia. I cani sono stati messi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e i volontari del rifugio dei cani che si sono occupati degli animali, senza nessuna conseguenza per gli amici a quattro zampe.