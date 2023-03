Fiamme dal camino, casa semidistrutta. Giovane si salva sul tetto

Alcuni mobili distrutti dalle fiamme

Pietrasanta (Lucca), 22 marzo 2023 - "In tre minuti d’orologio il tetto è andato completamente in fiamme: uno spavento enorme, per fortuna nessuno di noi si è fatto male". Una serata come mille altre, spensierata, davanti alla tv in attesa di andare a tavola per la cena. Poi per Mirco Baldi e la sua famiglia è bastato un attimo per vivere un dramma concluso con la distruzione del tetto, di due camere e del pavimento in parquet, con la casa dichiarata ieri inagibile finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. L’incendio è scoppiato lunedì verso le 20,30 nell’abitazione di via Romana, in località Diamante a Montiscendi, in cui Baldi, noto politico che alle comunali appoggerà la candidatura di Massimiliano Simoni (FdI) con la lista “Amo Pietrasanta“, vive da 12 anni con la moglie Angela Bacci e i due figli di 25 e 27 anni.

Quest’ultimo, tra l’altro, è stato costretto a rifugiarsi in un angolo del sottotetto per evitare le fiamme. "Il caminetto faceva scintille – racconta Baldi – ma le fiamme non si sono sprigionate dalla canna fumaria, visto che passa esterna alla casa. Probabile che la scintilla, dopo l’accensione del camino usando solo legna, senza pellet né gas, sia finita su una tegola dove risulta che c’erano tanti nidi di uccelli. proprio vicino al camino". Il figlio grande di Baldi, come detto, è salito per spegnerlo ma non è riuscito ad arrivare al boccaporto in quanto usciva del fumo nero. Trattandosi di un tetto ventilato, il fumo ha attraversato le intercapedini propagandosi in maniera rapidissima, raggiungendo travicello e soffitta. I vigili del fuoco, arrivati insieme a polizia, carabinieri e gli assessori Tatiana Gliori e Matteo Marcucci, hanno impiegato circa 4 ore a spegnere le fiamme.

"Meno male – conclude Baldi con una nota polemica – che i vigili del fuoco di Massa avevano una squadra libera, essendo il distaccamento di Pietrasanta senza mezzi e personale, altrimenti la mia casa sarebbe andata completamente distrutta. Per non parlare dell’unico idrante, presente a 2 chilometri da qui: bisogna investire di più nell’antincendio". La famiglia Baldi ha trovato sistemazione da alcuni parenti vicini di casa: solo per il ripristino del tetto ci vorranno 14-20 giorni, ragion per cui il ritorno tra le proprie mura non avrà tempi brevi.