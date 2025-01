Incarico a Reggio Emilia. Un viareggino a capo della Polizia municipale

E’ arrivato un altro incarico di prestigio per Italio Rosati, 64 anni, viareggino, comandante di Polizia municipale. Dall’inizio dell’anno ha preso servizio per guidare la Municipale di Reggio Emilia. Rosati che per anni ha prestato servizio a Viareggio, vinse 10 anni fa un concorso per diventare comandante e da allora ha guidato sempre in Emilia Romagna i vigili urbani dell’Unione Tresinaro Secchia, che comprende i comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. Una zona economicamente forte e piena di attività industriali e artigianali.

Ora un ulteriore salto di qualità per la sua carriera. Guidare la municipale di una città importante come Reggio Emilia, capoluogo di provincia. Itali Rosati è entrato in servizio lo scorso 30 dicembre ma per alcuni mesi comanderà entrambi i corpi. Poi, dalla primavera di quest’anno si concentreraà solo su Reggio Emilia. 25 sarà impegnato al 100% sulla città.

Rosati, che ha mantenuto un forte legame con Viareggio (la famiglia abita tuttora qui) ha gestito compiti legati alla polizia locale (polizia giudiziaria, servizi di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza) con risultati molto apprezzati.

L’arrivo alla guida della polizia del comune capoluogo è legato a una procedura di mobilità interna tra enti.