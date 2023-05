Inaugurato parco giochi a Viareggio. “Un luogo prezioso”

Viareggio, 15 Maggio 2023 - Gruppo Beyfin Spa d'intesa con le Misericordie della Toscana ha sostenuto la realizzazione di un parco giochi a Viareggio per i bambini della Comunità Educativa 'Elisabetta De Sortis' inaugurato questa mattina.

Sono stati acquistati altalene, scivoli, gazebi, tavoli e sedie. Il parco è stato rinnovato alla presenza del presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, del presidente della Misericordia di Viareggio Gabriele Cipriani e del governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini. Per il Gruppo Beyfin presenti Lucia Lunghini e Simone Spaghetti.

«Dopo la pandemia vivere la dimensione open air con maggiore libertà è diventata una esigenza fondamentale per tutti e per i bambini in particolare. Per questo abbiamo pensato di sostenere la realizzazione di un'area di svago attrezzata all'interno della struttura gestita dalla Misericordia di Viareggio e destinata ad accogliere bambini disagiati», ha spiegato in una nota Beatrice Niccolai, ad del Gruppo Beyfin spa, aggiungendo che «Beyfin è diventata di recente società Benefit e il concetto di bene comune è stato inserito nel nostro statuto. Questa azione come molte altre, rientra a pieno in questo allargato orizzonte di responsabilità sociale».

«Uno spazio dove i bambini giocano liberamente e serenamente all'aria aperta è forse la cosa più bella che si possa immaginare. Un luogo prezioso. E tanto più bisogno ne hanno i ragazzi del De Sortis, che vengono da storie travagliate. Per questo siamo particolarmente grati a Beyfin per questa donazione e per aver condiviso il nostro progetto», dice Corsinovi.

«In questo luogo, grazie all'impegno e alla generosità della Misericordia di Viareggio, aiutiamo giovani e giovanissimi a superare situazioni difficili e costruirsi un futuro sereno».