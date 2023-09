“Inaugurata la ‘Piccola libreria libera’ a Stazzema: tutto il borgo in festa”

I paesani avevano assistito al suo arrivo ai primi di settembre, giusto in tempo per rendere ancora più speciale e indimenticabile la “Festa della polenta“ che so è svolta al circolo di Retignano. Una volta collocata definitivamente accanto alla sede della Misericordia, la “Piccola libreria libera“ è stata finalmente inaugurata (nella foto) regalando una giornata di festa agli abitanti del borgo stazzemese. Il successo dell’iniziativa, che permette ai cittadini di leggere e scambiare i volumi, è cresciuto con il passare dei giorni, come ben dimostrato dal graduale aumento del numero dei libri di cui oggi chiunque può liberamente servirsi.