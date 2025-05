In viaggio sull’A12 con 7 chili di hashish infilati nelle buste della spesa

Stava viaggiando sull’A12, da solo in auto. Macinando un chilometro dietro l’altro, in direzione Lucca, lungo l’autostrada sgombra dal traffico. E giunto all’altezza di Viareggio gli agenti della Polstrada, in quel momento di pattuglia, lo hanno fermato per un controllo di routine. Che alla fine si è trasformato in un arresto: per l’automobilista l’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Quando ha visto gli agenti intimare l’Alt, l’uomo – un trentenne originario del Marocco – ha accostato senza batter ciglio. Senza accennare una fuga, nessun colpo sull’acceleratore. Ma quando ha consegnato i documenti, il suo atteggiamento nervoso lo tradito.

Insospettiti i poliziotti della stradale del distaccamento di Viareggio, fiutando qualcosa di anomalo, hanno infatti deciso di effettuare un esame più approfondito all’auto. E non hanno neppure dovuto cercare troppo in profondità, dato l’automobilista aveva sui sedili posteriori una banale busta della spesa, di una nota catena di supermercati, che conteneva, senza troppe accortezze, diciotti panetti termosaldati di hashish per un peso complessivo di sette chilogrammi. Una quantità che, sul mercato al dettaglio degli stupefacenti, avrebbe fruttato oltre dodici mila euro.

Per il trentenne, che è risultato non avere precedenti specifici per droga, è dunque scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Dalle indagini è emerso anche che il trafficante di droga proveniva da Bergamo, difficile però stabilire se il corriere fosse partito da lì già con il carico o gli sia stato consegnato lungo il tragitto.

Proseguono dunque gli approfondimenti della Polstrada di Viareggio per ricostruire la strada della droga. Da dove il trentenne ha caricato le buste della spesa colme di hashish, e quale fosse, alla fine del viaggio rimasto interrotto, il suo capolinea.

