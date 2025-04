In via San Francesco arriva la "Venere"

Continua ad arricchirsi il "Parco internazionale della scultura contemporanea" che ormai da decenni trasforma la Piccola Atene in un museo a cielo aperto. L’ultima arrivata è la scultura "Venere" (nella foto) realizzata nel 2019 e successivamente donata alla città da Giovanni Balderi. L’opera andrà infatti a impreziosire il già ricco patrimonio di via San Francesco, strada che com’è noto è stata dotata di apposite nicchie proprio per accogliere opere d’arte.

La "Venere" è stata realizzata nel laboratorio "Giorgio Angeli" di Querceta ed è in marmo bianco di Carrara. Verrà svelata ai cittadini giovedì alle 11 alla presenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti e da qual momento, come detto, entrerà ufficialmente a far parte del "Parco internazionale della scultura contemporanea". Si tratta di una tappa importante nel percorso artistico di Balderi, che ha costruito la sua prima formazione proprio a Pietrasanta con gli studi all’allora istituto d’arte (in seguito liceo) "Stagi" e la pratica al laboratorio Giannoni. "L’artista – spiega l’amministrazione comunale – ha raffigurato la Venere come una crisalide che contiene l’anima in cerca di luce: il dialogo con il marmo, privo di bozzetti preparatori, è per Balderi un atto di intuizione e di ascolto profondo della materia e la Venere, simbolo di bellezza e speranza, vuole essere un augurio e un invito universale, a ritrovare condizioni umane di armonia e rispetto". Oltre alla "Venere" di Balderi, nei giorni scorsi anche l’artista veneto Novello Finotti aveva donato un’opera dal titolo "A volo d’angelo".