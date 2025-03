In via Pea piantati 100 alberi, uno per ogni bambino nato nel 2024

È iniziata la rinascita "verde" della popolosa zona di via Pea, a Tonfano. Nei giorni scorsi hanno preso il via infatti le operazioni di messa a dimora di un centinaio di piante (nella foto) in attuazione della normativa nazionale che prescrive, al Comune, di inserire un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica. In base al nuovo indirizzo impresso dall’assessorato all’ambiente per le piantumazioni, che seleziona il tipo di alberatura in base all’esigenza specifica del territorio interessato (ad esempio contrastare lo smog o l’erosione del suolo), sono stati scelti esemplari di ginkgo biloba, resistente agli agenti inquinanti e utilizzato anche per creare cortine frangivento; zelkova, anch’essa "tenace" rispetto a inquinamento e siccità e canfora, che tollera l’assenza di pioggia e ha una buona resistenza a parassiti e malattie. Nelle prossime settimane proseguiranno altre piantumazioni sul territorio, alcune progettate in collaborazione con il Consorzio di bonifica.