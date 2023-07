In Versilia spunta la super villa dei Prigozhin

FORTE DEI MARMI (Lucca)

Dalle trincee del conflitto russo-ucraino al buen retiro di Forte dei Marmi. Non è una boutade, ma una coincidenza che ha quasi dell’incredibile. Siamo in via Fratelli Rosselli, già salita agli onori della cronaca dopo la scoperta, da parte della testata investigativa ucraina Slidstvo.info, di una villa acquistata nel 2019 del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La storia ora si ripete, nella medesima strada, e ha il nome di “Villa Arinà“, dimora acquistata nel 2017 dai parenti di Yevgeny Prigozhin, leader del Gruppo Wagner, da alcune settimane in rotta con lo zar del Cremlino Vladimir Putin.

In base a quanto riporta la Fondazione anticorruzione (Fbk), fondata nel 2011 dal dissidente russo Alexei Navalny, la villa si sviluppa su due piani, per un totale di 400 metri quadri, 16 ettari di giardino e un valore di circa 3,5 milioni di euro, con tanto di piscina dentro l’abitazione. Ad acquistarla sarebbe stato il consuocero di Prigozhin, Sergey Inkina, facoltoso imprenditore russo di San Pietroburgo che ha fatto fortuna grazie alla ristorazione – proprio come Prigozhin – e la cui figlia Ekaterina ha sposato Pavel, figlio del capo della Wagner. In quella zona, tra l’altro, hanno comprato casa anche gli oligarchi russi Roman Abramovich e Oleg Deripaska.