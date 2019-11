Viareggio, 22 novembre 2019 - I ragazzini stanno mettendo da parte i soldi della paghetta da settimane; le mamme hanno tenuto d’occhio i risparmi con attenzione doppia, pronte ad andare in all in sulle offerte giuste; e chi ha meno pensieri, come i giovani e single, si prepara a levarsi qualche sfizio senza sentirsi troppo in colpa.E’ la settimana del «Black Friday», che cade il prossimo venerdì. Una giornata che se oltre oceano è ormai tradizione consolidata con connotati da «svuota tutto», da noi si è affermata da pochi anni. E dunque, spiega Piero Bertolani di Confcommercio, va presa con le molle. «E’ una vendita promozionale a tutti gli effetti – spiega –; è difficile fare una proiezione sulle attività che aderiranno, ma è facile pensare che i negozi di abbigliamento e calzature siano tutti interessati. Ormai questo periodo di vendita a prezzi particolari è una consuetudine: chi più, chi meno, in tanti stanno già facendo promozione e qualche ribasso è già partito, anche se il clou sarà la prossima settimana».

Sconti e affari sono alla portata, ma bisogna prestare attenzione. «Quando i ribassi sono esagerati, c’è sempre da tener presente che si potrebbe essere di fronte a merce di dubbia provenienza, o magari a roba vecchia – mette in guardia Bertolani –, specialmente se si compra in un negozio che non ha storicità e non si sa da dove possa venire la merce. Mentre nei negozi tradizionali, il ’Black Friday’ è un sistema promozionale che permette al cliente abituale di acquistare uno o due capi in più».

Sulla lotteria del «Back Friday» impazzano sconti da urlo. Ma per il presidente di Confcommercio, «se si va oltre il 30 per cento c’è da pensarci su. Ho sentito dire in tv che si parla anche del 70 per cento: vuol dire che si conosce poco il commercio».

Spaziando in altri settori, gli sconti sono come le montagne russe. Da Euronics, per esempio, la tecnologia all’avanguardia si vende con sconti dal 20 al 40 per cento, con punte fino al 50 che includono, ad esempio, il robot aspirapolvere sempre più in voga nelle nostre case. Pure da Cisalfa, uno dei rifugi degli sportivi versiliesi, gli sconti volano oltre il 40 per cento, con acuti eccezionali fino al 52 per cento sulle scapre da jogging e al 56 per cento per l’abbigliamento sportivo invernale. Ma cosa cerca il consumatore nell’ultimo venerdì di novembre? «Per la mia esperienza una buona fetta, forse la maggioranza, aspetta il ’Black Friday’ per andare incontro ad un proprio desiderio – racconta il titolare di una profumeria del centro –, si aspettano gli sconti per comprare un prodotto ricercato a lungo. Altri, invece, sono più calcolatori e aspettano gli sconti per beni di utilità quotidiana».