In San Paolino. Magni e Zaretsky. Il duo in concerto

La chiesa di San Paolino sarà la prima che accoglie il progetto di quattro concerti che il flautista Luca Magni e l’organista Daniel Zaretsky hanno dedicato alla Madonna Immacolata dell’8 dicembre. Domani alle 18 i due

musicisti si esibiranno nella chiesa centrale della città per proseguire il cammino il venerdì successivo nel duomo di Arezzo. Sabato nella chiesa del Sacro Cuore di Firenze per concludere il progetto nella chiesa di Sant’Ermete nella stessa città domenica, festa della Madonna Immacolata. Il concerto in San Paolino sarà incentrato sulla musica sacra, salvo un omaggio a Giacomo Puccini (foto) nel centenario della morte, con il suo “Salve Regina”, per organo e flauto semi-sconosciuto, se non del tutto sconosciuto. Il concerto in San Paolino proseguirà con “Ave Maria” di G. Caccini sempre per organo e flauto e con la “Sonata in Do magg. BWV 1033”, ancora con i due strumenti, e “Fantasia in Sol magg. BWV 572”, per organo solo, di J. Sebastian Bach. Quarto brano in programma “Omaggio a Bach” di anonimo del XIX secolo, cui faranno seguito “Sonata in Fa magg.” di B. Marcello, “Andante K 315” di Wolfgang A. Mozart e “Fantasia su Norma di Bellini” di J. Andersen. Tutti per flauto e organo. Il concerto si concluderà infine con “Toccata” di T. Dubois per organo solo e “Aria-Fantasia Bohemien Russe” e Galop” per organo e ottavino.

Mario Pellegrini