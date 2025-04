In piazza Duomo. Fragili creature di Minguzzi

PIETRASANTA

La piazza del Duomo della Piccola Atene si arricchisce di una nuova cornice dedicata all’arte di carattere nazionale e internazionale. La Galleria Giovanni Bonelli sabato ospiterà infatti l’inagurazione di una un nuova mostra, un percorso all’insegna dell’arte contemporanea: l’esposizione si intitola "Fragili Creature", protagonista l’artista Enrico Minguzzi (nella foto). L’iniziativa è stata curata da Sole Castelbarco Albani.

Nel lavoro di Enrico Minguzzi, artista originario di Ravenna, pittore che ama anche scolpire, le forme non si costruiscono, si manifestano. L’artista non impone, ma ascolta: lascia che siano le immagini infatti a emergere lentamente dalla superficie, come se la tela fosse un organismo vivo, capace di rispondere, di opporsi, di svelarsi secondo un tempo proprio. E’ proprio questo passaggio tra intenzione e accadimento, tra progetto e imprevisto, a rendere il suo gesto pittorico così radicalmente autentico.

Le sue opere sono perennemente in evoluzione, come se ogni forma che nasce dalla tela fosse in stato di attesa, pronta a trasformarsi e quindi a rivelarsi in nuove dimensioni. L’esposizione diventa per i visitatori un viaggio nelle emozioni, nei colori quasi trasparenti. Gli orari della galleria per visitare le opere di Enrico Minguzzi sono da giovedì a domenica: la mattina dalle 11 alle 13 e nel pomeirggio dalle 16 alle 20.