In migliaia per la "Notte del pontile". I commercianti plaudono alla festa

In migliaia, tra residenti, turisti e visitatori di passaggio, hanno salutato l’estate riempiendo sabato sera il centro di Tonfano in occasione della "Notte del pontile". Condotto dalla giornalista de La Nazione Francesca Navari, l’evento ha regalato una serata di musica e spettacolo, grazie in particolare ai tradizionali fuochi d’artificio. "C’era tantissima gente – scrivono i commercianti – i fuochi erano bellissimi e l’evento è davvero riuscito alla perfezione. Ringraziamo l’amministrazione comunale: questa edizione è stata superiore anche a quelle degli ultimi anni". Sul palco è salita anche il vicesindaco e assessore a eventi, manifestazioni e attività produttive Francesca Bresciani. "Non potevamo immaginare – dice – un finale d’estate più bello. È stata un’emozione unica: musica, luci e uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato la Marina e regalato la magia di una serata indimenticabile. Ho seguito con orgoglio la realizzazione di questo evento, reso possibile grazie alla collaborazione di tante persone e al grande entusiasmo della nostra comunità. La Marina invasa da migliaia di presenze è stata il segno più bello: Pietrasanta sa vivere momenti straordinari, insieme".

d.m.