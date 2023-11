In distribuzione i doni ai bimbi

La solidarietà arriva sulla slitta di Babbo Natale che porterà ai giovanissimi del comune giochi e materiale didattico, per rallegrare le loro feste. Un’iniziativa destinata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni appartenenti a famiglie che, in questo momento, non possono permettersi di fare doni tanto attesi sotto l’albero. Entra così in campo la Rete della solidarietà, la struttura di volontariato istituita dall’assessore al sociale Stefano Pellegrini e che si avvale del supporto delle associazioni San Vincenzo di Ripa, San Vincenzo di Querceta, Gruppo per servire, Croce Rossa di Ripa e Croce Bianca di Querceta.Ne consegue un appello alla cittadinanza ad aderire a questa iniziativa, il cui successo dipenderà da quanto si riuscirà a rendere pesante il sacco doni di Babbo Natale. Materiale didattico e giochi nuovi - adatti dai 6 ai 15 anni - potranno essere consegnati entro il 14 dicembre alle associazioni della Rete della solidarietà oppure portati nei negozi aderenti. Nel mese di dicembre, poi, sarà organizzata una festa nel corso della quale Babbo Natale consegnerà i doni ai più giovani. "Stiamo lavorando per una giornata di grande festa - dice l’assessore Pellegrini - con una ricca merenda e intrattenimento per i minori".