In acqua le barche regine della vela. Via agli Europei di classe star. Quinta volta in città in 50 anni

La classe Star è la classe regina della vela. La più affascinante, la più impegnativa. Esattamente cinquant’anni fa Viareggio, per la prima volta, ospitò i campionati europei. Che tornarono in città successivamente nel 1975, nel 1977, nel 2010 e nel 2017, otto anni fa. Questa è la quinta volta che in porto arrivano le regine del mare per dare alla più importante competizione continentale. E questo basta a dare l’idea dell’eccezionalità della manifestazione allestita dal Club Nautico Versilia e inserita nel vasto programma del Viareggio Yachting Destination Events, ideato proprio dal club nautico viareggini con il patrocinio e il sostegno del comune di Viareggio, il supporto logistico di Navigo, l’appoggio della Capitaneria di Porto e la partnership di ICare Viareggio Porto.

Un grande evento legato al mare che sarà impreziosito dalla presenza di figure leggendarie della vela internazionale. A iniziare da quel Paul Cayard che abbiamo ammirato varie volte alla testa di imbarcazioni impegnate nella prestigiosa coppa America. In particolare la sua fama in Italia è legata alla presenza come timoniere del Moro di Venezia nell’ America’s Cup del 1992. Tra i favoritissimi di questa edizione European Championship Star Class 2025 ci sono anche i velisti di casa come Enrico Chieffi e Nando Colaninno, già saliti sul podio con la medaglia d’oro nell’europeo del 2021. E che sperano di ripetere quell’impresa proprio qui a Viareggio.

Questo pomeriggio alle 19 ci sarà la cerimonia d’apertura con la partecipazione della banda musicale della Marina Militare della Spezia. Le regate vere e proprio cominceranno invece a partire da domani con la prima partenza alle 13, dopo lo Skippers Meeting delle 10.45 al Club Nautico. La rassegna proseguirà fino a sabato, giorno della premiazione dopo che i velisti si saranno sfidati in sette regate che saranno sicuramente di altissimo livello tecnico, visto la presenza dei più celebrati campioni nazionali e internazionali. Le regate potranno essere seguite dagli appassionati a bordo delle proprie imbarcazioni o dal molo e dalla banchina davanti al Club Nautico.

Club Nautico che si prepara anche ad ospitare la seconda grande rassegna del mese di giugno, vale a dire la classica Viareggio-Bastia-Viareggio, pure quella inserita nel programma del Viareggio yachting Destination Events. Dal 25 al 28 giugno sarà ripresa per il quarto anno consecutivo la rotta della mitica gara offshore che dal 1962 per trent’anni consecutivi ha tracciato simbolicamente la nautica sportiva italiana e mondiale. Ideata e voluta dal Franz Furrer del Club Nautico, la V B V racchiudeva in sé tutta la potenza vera e propria dell’industria nazionale negli anni del boom economico. Ad iniziare dai motor cruisers, fino ai mostri offshore monocarena e poi catamarani che filavano sulle onde anche a 200 km orari, tra i quali i viareggini Cuv, pluricampioni internazionali. Nel 1992, in quella che fu poi la sua ultima edizione, come ricordato anche dallo storico del Club, Pio Zerbinati, venne istituito il Trofeo Angelo Moratti, valevole per la Coppa del Mondo Offshore. Nel 1999 fu creato il Santuario dei Cetacei, nato da un trattato internazionale tra Francia (Costa Azzurra e Corsica), Principato di Monaco e Italia (Liguria, Toscana e nord della Sardegna) e così si chiuse un’epoca. E dal pieno rispetto del mare che il Club presieduto da Roberto Brunetti, insieme alla famiglia Moratti, quattro anni fa decise di ripartire, questa volta a vela, verso la bellissima Corsica.

Walter Strata