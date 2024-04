"In 9 anni abbiamo risanato la Fondazione"

"In 9 anni abbiamo risanato i conti della Versiliana: i cittadini di Pietrasanta, inclusa la segretaria Pd Dinelli, dispongono della maggior ricchezza mai avuta finora grazie al nostro lavoro gratuito". Il vice presidente della Fondazione Francesco Pellati replica così ai Dem dopo le frecciatine sul bilancio 2023 in “rosso“ nonostante i contributi ricevuti da varie realtà, tra cui la Pietrasanta Sviluppo. "Dinelli continua a infortunarsi parlando della Fondazione – scrive Pellati – ma le assicuro che in Versiliana le poltrone sono tutte occupate a titolo gratuito. Anzi, in quasi 9 anni di servizio mi è costata una decina di migliaia di euro, e non sono l’unico. Credo che anche la propaganda politica abbia un limite". Fatta la premessa, Pellati passa ai numeri: "Nell’ottobre 2015 trovammo in eredità, lasciata dai compagni di Dinelli, debiti per 1,6 milioni, contributi comunali per oltre 800mila euro, incuria del sito. Abbiamo smaltito i debiti, dimezzato il contributo comunale, raggiunto 270mila di attivo nel 2022, investito quasi 1 milione in asset e reso civile il parco. Per garantire le attuali prestazioni la Fondazione ha bisogno di 200mila euro l’anno di maggiori contributi. Dinelli proponga soluzioni".