Impianti termici. Migliorie al Cav e in biblioteca

Più comfort al Centro arti visive (Cav) e alla biblioteca comunale “Carducci“ (nella foto). A breve partiranno infatti interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti termici dei due edifici. Nella sezione ragazzi della biblioteca sarà installato un nuovo sistema che permetterà una regolazione precisa della temperatura, migliorandone la vivibilità sia in estate che in inverno. Il tutto nell’ambito di un progetto rivolto agli under 35 con il contributo economico della presidenza del Consiglio dei ministri. Ancora più sostanzioso sarà l’intervento al Cav, dove sarà sostituito il gruppo caldaie, a causa di recenti problemi di funzionamento, con un’unica apparecchiatura ad alta efficienza. L’inizio dei lavori alla struttura di via dei Frati, per una spesa di circa 34mila euro, è previsto entro il mese di novembre.