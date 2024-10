Immobile assegnato al Cro

Si è perfezionata nella mattinata di ieri, alla sede municipale distaccata di via Capriglia, la concessione da parte del Comune all’associazione “Circolo Cro Porta a Lucca” di Pietrasanta dell’immobile situato in via Garibaldi al civico 65-67 e di proprietà dell’ente, con destinazione a centro di attività associazionistica e ricreativa. Alla firma degli atti il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il vicesindaco Francesca Bresciani e la presidente dell’associazione assegnataria, Marina Pardini.

La concessione avrà una durata di nove anni, a decorrere dalla data di ieri e senza possibilità di proroga o rinnovo tacito; prevede la corresponsione, da parte dell’assegnatario, di un canone annuale pari a circa 11.800 euro, abbattuto del 34 per cento su disposizione della giunta rispetto a quello previsto, in ragione e nell’intento di sostenere l’attività del tessuto associativo locale così come deliberato, fin dal 2010, dal consiglio comunale.

Fra gli obblighi del concessionario, individuato con avviso pubblico indetto a giugno dal Comune, oltre alla manutenzione dell’edificio e dell’area esterna, c’è anche quello di condividere gli spazi con almeno un’altra associazione individuata dall’ente muncipale (e che abbia esigenze compatibili e concordate con l’aggiudicatario) e aprire almeno due giorni al mese la struttura per altre attività, con modalità analoghe a quanto disposto per i centri civici comunali.