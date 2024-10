Il Vp Volley prepara l’avventura in serie B1. Le ragazze-meraviglia puntano alla salvezza

Fra le sale e le vetture del Canniccia Motor Club il Vp Volley ha svelato il roster che debutterà nel campionato nazionale di Serie B1 e anche quello della serie D. Alla presentazione, oltre ai dirigenti e alle atlete della società, erano presenti l’assessore allo sport di Pietrasanta Andrea Cosci e il delegato allo sport di Seravezza Giacomo Tarchi. A portare i saluti della Fipav territoriale il presidente del Comitato Appennino Tosco Emiliano Roberto Giorgi.

"Grazie al supporto di Attilio Bindi, attraverso il Canniccia Motor Club, abbiamo raggiunto risultati che altrimenti non avremmo potuto neanche sperare – commenta Vanessa Greco, presidente del Versilia –; la doppia promozione, inaspettata, è la prova che l’umiltà e il cuore dimostrato dalla società e dalle atlete in primis hanno pagato. Ci auguriamo che questa nuova esperienza ci possa riservare ulteriori gioie, difendendo la categoria che abbiamo conquistato con tanta fatica e continuando il nostro ruolo sociale sul territorio". Le fa eco Danilo del Raso, presidente del Pietrasanta: "Abbiamo affrontato sfide fino a qualche anno fa impensabili, ma la più grossa è stata quella di crederci – le sye parole –; che una realtà così piccola potesse raggiungere obiettivi importanti e campi nazionali non lo immaginava nessuno. L’unione tra Versilia e Pietrasanta nasce proprio per osare insieme verso questo obiettivo, e ora ci sentiamo di averli raggiunti. Non è giusto però mettersi limiti e ci piace sognare, vediamo giorno per giorno cosa ci porterà questa nuova stagione".

Ecco i roster che affronteranno la stagione in serie B1 e serie D. Serie B1: head coach Enrico Stefanini, secondo allenatore e preparatore atletico Matteo Gianfranceschi, aiuto allenatore Paolo Bertolaccini, scout Stefano Olivi, fisioterapista Gabriele Perlo. Dirigenti Simone Giannini e Valentina Maggi Atlete per ruoli e nuovi acquisti: palleggiatrici Luisa Rolla (capitano) e Giulia Pasini (nuovo acquisto classe 2004 dall’Universo Volley di B1); attaccanti Emma Orlandini, Beatrice Roni (cresciuta nella società, 1993, viene da Pontedera in B1), Elena Forte (nuovo acquisto, 2001, dal Porcari serie C), Veronica Lamperi, Chiara Bianchini (nuovo acquisto, 2001, dal Rubiera B1), Sandra Da Prato; centrali Caterina Nicolini, Erika Mutti e Elisabetta Ndoj (nuovo acquisto, 2004, dal Volley Lions Clodia B1); liberi Chiara Maggiani e Aurora Rustighi. Serie D: head coach Paola Cordiviola, aiuto allenatore Luca Galeotti; dirigenti Massimo Corotti, Ruggero Bertolini e Monica Genovesi. Atlete: palleggiatori Giorgia Bertellotti, Arianna Fortini e Asia Franchi; opposti Camilla Catalano (capitano), Costanza Mandoli e Camilla Buttini; centrali Alice Angelici, Emma Tonacci, Chiara Pasquini e Emma Dellachà; attaccanti Susanna Calevro, Rachele Reale, Giulia Fortini, Gaia Lupi; liberi Lavinia Frediani e Asia Ceragioli.