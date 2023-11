Il villaggio di Babbo Natale. Aprirà in piazza D’Azeglio con funghi giganti ed elfi

Aree gioco per bambini in palline di Natale giganti, un’arena spettacoli dedicata a produzioni teatrali originali ed esclusive in rotazione continua, laboratori interattivi e tradizionali, persino un bosco elfico illuminato, animato da personaggi fantastici, oltre a punti di ristoro e a corner per scambiarsi regali e per scattarsi fotografie ricordo: arriva a Viareggio il nuovissimo “Christmas Land - Viareggio è Natale”, un luogo magico dove il Natale si esprime in tutte le sue forme.

Da fine di novembre al 7 gennaio, Piazza d’Azeglio, con la sua storia e tradizione, diventa protagonista di un evento unico nel suo genere: un evento che vede collaborare enti pubblici, il mondo dell’imprenditoria e gli esercenti locali per celebrare la festa più attesa dell’anno. La manifestazione è un progetto di Tea srl e vanta il patrocinio e la co- organizzazione del Comune di Viareggio e Associazione Teatro Res9. “Christmas Land - Viareggio è Natale” nasce con l’idea di esaltare le prelibatezze del territorio, tra divertimento, luminarie e imperdibili attrazioni nel nome della condivisione e della solidarietà, con raccolte di giocattoli e risorse per finalità benefiche. Un percorso guidato interamente coperto in legno, tra funghi giganti, elfi e l’ufficio postale dove spedire la propria letterina verso il Polo Nord: e poi la casa di Babbo Natale, la sala degli Specchi e la fabbrica dei giocattoli con laboratori per lavorare il legno, decorare biscotti.

Nel padiglione centrale si susseguiranno performance ed eventi a tema natalizio: oltre a queste, sarà presente lo spazio solidale dell’ufficio scambio regali. Importantissimo infine il servizio di noleggio degli alberi di Natale, con la possibilità di prenotare una pianta in vaso, di varie dimensioni, che verrà portata direttamente a casa da un elfo di Babbo Natale. A Feste terminate poi la pianta sarà ritirata e, se in buone condizioni, messa a dimora. L’orario di apertura va dalle 10 alle 22: i biglietti con agevolazioni per residenti, scuole e categorie protette, saranno disponibili su Ticketone.