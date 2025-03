Il veterano del ‘cuore’. L’impegno per gli altri di Giorgio Roventini

VIAREGGIOHa dedicato la sua vita alla famiglia, moglie, figli e nipoti, al suo lavoro di imprenditore nel settore della maglieria. Oggi che sulla carta di identità Giorgio Roventini (nella foto) ha 88 anni, non si ferma, perché dedica tempo, energie e idee, alla sua seconda grande famiglia, la Caritas. Giorgio Roventini ha lavorato nella sua azienda in Emilia fino a una decina di anni fa e quando è tornato in città ha deciso che sì è bello e salutare fare grandi passeggiate, ma è ancora più bello donare il tempo agli altri, a quelle persone che spesso tutti dimentichiamo. E così Giorgio Roventini ha deciso, 6 anni fa, di impegnarsi nella Caritas e diventare volontario e non sulla carta, ma con impegno attivo nel gruppo di volontari che fa riferimento alla parrocchia Don Bosco, tra il quartiere Marco Polo e Città Giardino. "Sono un cattolico praticante – racconta – e così partecipando alla Messa ho capito che potevo essere utile, anzi ho capito che essere volontariato mi avrebbe donato una gioia immensa. E così sono entrato nel gruppo dei volontari e per un caso del destino (sarebbe più giusto chiamare in causa la provvidenza di manzonianana memoria Ndr.) posso impegnarmi nel settore della distribuzione del vestiario e questo grazie alla mia esperienza nel settore". E così è stato: Giorgio Roventini è l’anima di questo settore di volontariato Caritas, ma non vuole sentirselo dire perchè: "Siamo una grande famiglia e ognuno di noi porta avanti un anello della catena che altrimenti non esisterebbe", commenta Giorgio Roventini che guida la macchina. Energia, idee, grande capacità di organizzazione e grande voglia di fare, sono le caratteristiche di Giorgio che non si risparmia e in parrocchia segue le attività. "La prima attenzione nella distribuzione del vestiario è che siano capi di abbigliamento più che dignitosi. In partenza facciamo una grande selezione dei capi che vengono donati", spiega Giorgio Roventini con quella risolutezza e leggerezza del cuore e dell’anima che lo contraddistingue, perché i valori non hanno età.

Maria Nudi