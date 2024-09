Il valore della memoria e del ricordo. La conferenza al Museo Sant’Anna

Un incontro divulgativo, organizzato dal Museo della resistenza di Sant’Anna e dall’amministrazione comunale con l’Associazione Martiri di Sant’Anna per valorizzare il centro di documentazione, per promuovere nuovi progetti legati al patrimonio documentale ed archivistico. L’evento è oggi alle 17 nella sala Balducci del Museo Storico della Resistenza. Tra i relatori il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, Francesco Bertozzi coordinatore sezione archivi della rete Bibliolucca, la rete delle biblioteche e degli archivi della Provincia di Lucca, di cui fa parte anche il CeDoS, con un intervento sul ruolo delle reti e il valore della cooperazione tra realtà dello stesso territorio per lo sviluppo condiviso di progetti e della promozione culturale, e Fiammetta Galleni che parlerà del Cedos e mostrerà alcuni documenti conservati nell’archivio on-line. Partecipa anche Annantonia Martorano, docente presidente del corso di laurea magistrale in scienze archivistiche dell’Università di Firenze con una riflessione sugli archivi di comunità ovvero dell’importanza della documentazione storica per conservare la memoria di un luogo e della sua comunità. Chiude il presidente dell’associazione martiri, Umberto Mancini, che illustra un nuovo progetto per “raccogliere questa memoria” e valorizzare il ricordo di un luogo che prima di essere teatro di una delle più atroci stragi nazifasciste della seconda guerra mondiale, è stato luogo di vita, ha ospitato una comunità con tradizioni, lavoro e vita quotidiana di gente dell’Alta Versilia. L’incontro rientra nella rassegna “Festival dei musei del sorriso”, calendario di eventi, spettacoli, conferenze, laboratori per bambini organizzato e promosso dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Il centro di documentazione comprende una biblioteca specializzata nei temi che si legano a Sant’Anna (stragi, resistenza, seconda guerra mondiale, pace e diritti) e un archivio con documenti, filmati, fotografie e rassegna stampa. Si compone di due fondi. Il fondo “Fondo stragi – Paolo Pezzini – Isrec Lucca”, conservato in originale nell’Istituto della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca. L’altro è il “Fondo Museo Sant’Anna”, conservato in originale nel Museo Storico della Resistenza frutto del lavoro di ricerca che il Museo ha fatto con l’Associazione Martiri di Sant’Anna, il Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna, l’Anpi Versilia, storici locali e ricercatori.