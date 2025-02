Il tripudio del Carnevale può partire. Domani il primo dei tre corsi. Fiato sospeso solo per il meteo

Solo il meteo può rovinare il tripudio del Carnevale di Pietrasanta. Smaltita la sbornia di una settimana fa al teatro "Galeotti" con la vittoria di Strettoia nelle canzoni dello Sprocco e degli Antichi Feudi nelle scenette della Scartocciata, domani alle 15 è in agenda il primo dei tre mascherati lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Ma col punto interrogativo delle previsioni, al momento ancora incerte: la decisione sarà presa domani alle 12 da ufficio tradizioni popolari e presidenti delle 10 contrade. Incrociando le dita, la gara partirà con la mente al verdetto del 2024, quando la Brancagliana trionfò nei carri e Strettoia nelle mascherate con una cerimonia-lampo in municipio a causa della pioggia. "Ho visto ottime costruzioni negli hangar – dice l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – e una bella ricerca anche su costumi, materiali utilizzati e lavorazione: gli ingredienti per offrire un bello spettacolo ci sono tutti, speriamo che il meteo sia dalla nostra parte". Non vede l’ora di iniziare anche la neo presidente delle giurie Franca Dini: "Le attese sono alte, specie dopo il gran livello della Festa della canzonetta. Per me è una ‘prima uscita’ e ne sono contenta, sto lavorando con persone fantastiche dell’ufficio tradizioni popolari e con le contrade, un’inesauribile fonte di energia e passione".

Ecco l’ordine di uscita: Brancagliana "Yellow submarine, il viaggio per la felicità", Pollino-Traversagna "Fire dreams… ritorno in musica al passato", Antichi Feudi "Medusa: oltre l’incantesimo", Collina "Dalla Collina si vede il mare", Strettoia "Aleniamoci ad amare" (mascherata "Strettoterrestri in arrivo!"), Pontestrada "Non una di meno", Il Tiglio-La Beca "Crazy pizza al Carnevale", Marina "Shoppa con un clikke" (mascherata "Cori ragazzo, cori"), Africa-Macelli "Orientalis Karna...val" (mascherata "Gran Bazar") e Lanterna "Il volo dell’immaginazione mascherata" (mascherata "Apri le ali… e vola"). Il tutto in attesa della presenza di Paolo Ruffini al secondo corso del 16 febbraio e Jo Squillo con il suo corpo di ballo a quello finale del 23 febbraio, per la prima volta in diretta su 50 News Versilia. Tre i punti d’accesso: piazza Statuto, via Marconi-via San Francesco e via San Francesco-provinciale. Costo 5 euro, gratis per under 10 e over 70.

Daniele Masseglia