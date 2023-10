Il treno investe un animale

Ritardi di almeno mezzora sulla linea ferroviaria litoranea a causa di un incidente ferroviario che ha coinvolto un animale. L’allarme è scattato attorno alle 8,15 di ieri mattina quando il macchinista di un treno regionale mentre transitava nella tratta fra Viareggio e Pietrasanta ha avvertito un urto. Per questo ha fermato il treno per controllare. E’ stato verificato che si trattava di un animale. Forte rallentamenti sulla linea e disagi soprattutto per i tanti pendolari.