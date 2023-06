Il top yacht designer apre uno studio per gli armatori

Il top designer degli yacht sbarca al Forte. Luca Dini, architetto fiorentino, ha infatti avviato uno studio in via Provinciale 69 per lanciare, assieme al cantiere olandese Heesen Yachts il progetto Venus, 55 metri, un motor yacht con scafo in acciaio e sovrastruttura di alluminio, con una stazza pari a 760 GT che sarà varato a gennaio 2025. "Forte dei Marmi – spiega Dini – è la cornice ideale per avere un pied dans l’eau, elemento fondamentale dal momento che progettiamo imbarcazioni. Questa cittá dall’eleganza senza tempo ci avvicina ai nostri clienti e ai nostri armatori e questo nuovo spazio ci consente di allestire uno showroom di dimensioni considerevoli in cui possiamo mostrare ai clienti non solo i materiali, ma anche soluzioni di arredo e decor. Una parte importante dei nostri progettisti risiede in Versilia e questa nuova location consente loro di migliorare lo stile di vita, riducendo i tempi per recarsi al lavoro e restituendo uno stile di vita piu a misura d’uomo, nonché emissioni di CO2 nell’ambiente"