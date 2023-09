Il terribile schianto. La battaglia dei periti

Viareggio non cancellerà facilmente i ricordi di quella mattina del 4 luglio, quando la vita di due fidanzatini, due ragazzi di 20 anni, è stata spezzata a causa di un terribile incidente stradale. Che lasciò sotto choc i testimoni e gli stessi soccorritori delle ambulanze attivate dal 118. Quella mattina Leonardo ed Emma, in sella a una bicicletta elettrica, zaino in spalle e asciugamano pronto, si preparavano per andare al mare in Darsena. Cosa sia successo al’improvviso in via dei Pescatori mentre stavano dirigendosi sul Vialone, è ancora sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. E’ stato disposto un incidente probatorio e sono già stati nominati i periti di parte che dovranno ricostruire la dinamica e che cosa avvenne. Come si ricorderà Leonardo ed Emma caddero di bici proprio nel momento in cui passava una moto. Che tragicamente colpì i due giovanissimi alla testa. Lasciando loro e le loro famiglie senza speranza. Emma venne trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elicottero Pegaso, mentre Leonardo fece il viaggio in ambulanza. Per alcuni giorni i due restarono uno accanto all’altro in sala di rianimazione. Leonardo spirò dopo qualche giorno. Emma ha lottato per oltre due mesi. Ma le sue condizioni, nonostante gli interventi chirurgici cui fu sottoposta, erano rimaste disperate. Fino a che anche il suo cuore ha cessato di battere per unirsi – forse definitivamente – con quello di Leonardo. Resta l’angoscia e il dolore di due famiglie sconvolte da un dolore che non ha uguali. Perché nessun genitore può farsi una ragione della morte di un figlio nel fiore degli anni. Resta la disperazione del motociclista coinvolto nel terribile schianto e di un’intera città che aveva pianto e pregato perché i due fidanzatini si potessero salvare. Ma tutto è risultato vano e inutile.