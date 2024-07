Il tennis raccontato dai cimeli. Successo per la tappa dell’Italica

Racchette di legno e divise bianche per invitare il pubblico a un nostalgico tuffo indietro nel tempo, quando il tennis muoveva i primi passi. È l’atmosfera che ha caratterizzato la recente tappa del “Torneo Italica tennis vintage“, iniziativa che si è svolta questo weekend al tennis country club “Raffaelli“. Sport, amarcord ed eleganza sono stati gli elementi che hanno coinvolto tanti appassionati del tennis over 40, e non solo, i quali hanno avuto l’opportunità di rivivere le atmosfere di una volta, potendosi confrontare in modo goliardico sulla terra rossa della Versilia, per sua natura raffinata e quindi in sintonia con questo spirito retrò.

L’abbinamento del format di “Italica con il Forte“ è stato significativo ma anche divertente, in un luogo esclusivo amato da artisti, grandi industriali, nobili, politici che qui hanno costruito le loro ville e dettato le mode in un mix vintage fatto di sport, buon cibo e gioia di vivere. L’obiettivo, attraverso questa iniziativa, era promuovere un movimento di persone appassionate del tennis e della bellezza che gira intorno allo sport, alla cucina, al vino, al territorio, alla cultura e alle tradizioni. Uomini e donne vestiti di bianco hanno giocato con mitiche racchette di legno come la Maxima Torneo o la Wilson Jack Kramer. Non sono mancate le palle da tennis bianche, poi sostituite da quelle gialle, per motivi televisivi, nei primi anni ’80. "È un evento che ha permesso di riscoprire i valori della nostra storia – dice Andrea Coiro, ideatore dell’iniziativa – e di quando eravamo ragazzi e le racchette odoravano di cuoio, in un mondo in cui l’eleganza era sovrana". L’evento si è concluso con la premiazione di quattro donne per la miglior divisa old style e una mostra sulle scarpe Stan Smith e Superga.