Il sole su Kan Yasuda. Bufera sulle 4 stagioni

Se sulle opere di Kan Yasuda, finite nel vortice delle polemiche per un’interrogazione della Lega, è tornato il sereno; mentre la pioggia di queste ultime ore ha danneggiato la meravigliosa "Fontana delle quattro stagioni", opera dell’artista viareggino Beppe Domenici.

Ma andiamo con ordine. Sulle opere di Yasuda, da mesi esposte in Passeggiata e sulla Terrazza della Repubblica, "Si è detto e letto tutto e il suo contrario – interviene sui social il sindaco Giorgio Del Ghingaro –: quanto sono costate, quante multe abbiamo preso, quante autorizzazioni servivano. Ma la verità di solito è ostinata, e si manifesta stavolta con una comunicazione della dogane che conferma il nulla osta alla mostra a cielo aperto e garantisce massima disponibilità a simili iniziative, che non richiedono un’autorizzazione ma una comunicazione preventiva. Si è detto e letto tutto, dicevo, ma si è dimenticato di sottolineare una cosa: che sono belle. E che Viareggio, ospitandole, è più bella ancora. Ricapitolando: nessuna multa. E le sculture restano fino alla fine di gennaio. Quindi – conclude il sindaco – grazie a Kan Yasuda per la sua arte, e per la gentilezza e il riguardo che da sempre mostra verso la nostra città".

Ma in Passeggiata c’è un’altra opera, che nel 2012 fu dichiarata monumento di interesse nazionale, che merita attenzione. Si tratta della “Fontana delle quattro stagioni“, una delle testimonianza più importanti che l’artista Domenici ha lasciato a Viareggio, e che a causa delle infiltrazioni d’acqua ha subito il distacco del cornicione superiore. Per questo gli agenti della Muncipale l’hanno transennata.