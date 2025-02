Il sole illumina il primo corso. Bagno di folla e partenza col botto

Dopo i capricci di una settimana fa, stavolta il meteo ha voluto bene al Carnevale di Pietrasanta regalando una domenica di sole ripagata dalla folla. Il primo corso mascherato di ieri pomeriggio ha registrato un totale di 2.729 biglietti staccati al botteghino (nel 2024 erano stati 2.310), più circa 600 figuranti e addetti ai lavori e 1.200 omaggi. "Siamo contenti – ha detto a caldo l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – per il folto pubblico er l’alta qualità di carri e mascherate. Un plauso alle contrade, riescono sempre a migliorarsi di anno in anno. Grazie a chi lavora per tenere viva questa tradizione". I verdetti arriveranno il 2 marzo e come sempre La Nazione dice la sua in base alle sensazioni sul campo.

Africa-Macelli. "Orientalis Karna... val" è un tripudio di colori e atmosfere dell’India, con tantissimi figuranti a corredo di un carro dominato da un maxi tempio e dalla divinità Ganesha, con la testa di elefante, portatrice di saggezza– 7,5

Brancagliana. I campioni in carica (per i carri) puntano al bis con "Yellow submarine, il viaggio per la felicità", tra musiche ispirate ai Beatles e la presenza di meduse, pesci e polpi– 7+

Collina. Il ragazzo sbuca da una poggio e col cannocchiale scruta un orizzonte fatto di creature marine e un bagnino che voga sul patino: "Dalla Collina si vede il mare" potrebbe essere la sorpresa di questa edizione– 7+

Marina. "Shoppa con un clikke" è dedicato ai corrieri che portano pacchi senza sosta e senza orari. Si ride con "Marinazon" e "Potte Italiane"– 7+

Antichi Feudi. "Medusa: oltre l’incantesimo" irrompe col volto del celebre personaggio mitologico con i capelli-serpenti e lo sguardo che pietrifica– 7

Il Tiglio-La Beca. "Crazy pizza al Carnevale" fa il verso al locale di Briatore e omaggia la delizia italica per eccellenza in un trionfo di farina, impasti e pizzaioli stravaganti– 7

Pollino-Traversagna. Dalla Carrà ai Cugini di Campagna fino alla techno: "Fire dreams... ritorno in musica al passato" fa ballare tutti– 7

Pontestrada. Articoli di giornale e scene tratte da "C’è ancora domani" della Cortellesi, racchiuse in una casa che sembra del Mulino bianco ma nasconde invece la piaga del femminicidio: è il delicato e attuale tema di "Non una di meno"– 6,5

Strettoia. I campioni in carica (per le mascherate) affidano "Alieniamoci ad amare" agli extraterrestri e un mostro a forma di locusta– 6,5

Lanterna. Foglie colorate, una maschera piumata e pochi figuranti per "Il volo dell’immaginazione mascherata"– 6

Daniele Masseglia