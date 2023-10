Il sindaco torna in pubblico. "Disponibile al dialogo con i galleristi"

Completo blu e giacca azzurra, il sindaco Alberto Giovannetti domenica ha fatto la sua prima uscita in pubblico dopo l’operazione al cuore all’Opa di Massa. Leggermente dimagrito, provato dal ricovero ma sollevato dal buon esito del delicato intervento, insieme alla moglie Maria Teresa ha fatto un salto in piazza Duomo per la festa medievale per poi partecipare, in serata, al concerto nella chiesa di Sant’Agostino nell’ambito della rassegna “Le quattro stagioni a Pietrasanta“.

Il sindaco dovrà ancora pazientare prima di tornare operativo, ma ha già riempito l’agenda di impegni. A partire dalla richiesta di Vincenzo Nobile (Nag gallery) di poter esporre opere d’arte all’esterno tutto l’anno per aumentare il potenziale attrattivo della città. "Ho invitato Nobile a presentare un progetto insieme ad altri suoi colleghi – replica Giovannetti – senza porre limiti a priori. Ci sono dei regolamenti, come quello sull’arredo urbano, e bisogna capire se esistono conflitti oppure no. Sono tutte cose da approfondire bene: da parte mia c’è ampia disponibilità al confronto". Sebbene per motivi diversi dal richiamo artistico, anche le attività di Tonfano sognano di poter disporre del suolo pubblico permanente, che a differenza di quello estivo costa la metà (0,70 euro al metro quadro anziché 1,44). "Sarebbe un’agevolazione – dice Silvia Degl’Innocenti, vice presidente dell’associazione ’Tonfano 2.0’ – per chi apre tutto l’anno. Non solo perché costa la metà, ma anche perché potremmo mettere due stendini in più senza rischiare la multa". Da parte sua, il capogruppo della Lega e presidente della commissione regolamenti Antonio Tognini assicura che con le attività di Tonfano c’è un tavolo aperto: "Faremo un nuovo incontro, a questo punto aperto anche ai galleristi in modo da valutare anche la loro situazione. Ad ogni modo l’importante è trovare una soluzione".

d.m.