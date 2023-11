Il Sacrario verrà ristrutturato. La conferma dal generale Paulet

I lavori di manutenzione al Sacrari di Sant’Anna di Stazzema saranno effettuati nel 2024. A confermare l’intervento, da 100mila euro, è stato il generale Diego Paulet, capo dell’Ufficio per la tutela della cultura della memoria della difesa, che fa capo al ministero della difesa, durante la visita di martedì scorso al Parco nazionale della pace. L’incontro è avvenuto a Col di Cava, dove ad accogliere Paulet c’erano il sindaco Maurizio Verona, e il presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini. La somma necessaria per l’intervento sarà messa a disposizione dalle Onoranze ai caduti dello stesso ministero. "L’area de Sacrario – spiega Verona – viene gestita in convenzione con l’ufficio del ministero della difesa che si occupa della tutela della cultura della memoria. Abbiamo condiviso con il generale una serie di interventi a suo tempo concordati con l’associazione Martiri di Sant’Anna, che invoca una maggior dignità alle lapidi dove sono riportati i nomi di alcune vittime dell’eccidio del 12 agosto ’44. Quest’ultime verranno rifatte e uniformate. Interverremo anche sul manufatto del Sacrario perché presenta delle criticità e delle infiltrazioni, così come sul parapetto".

La visita ha fornito inoltre l’occasione per parlare del contributo annuale per la manutenzione ordinaria del monumento, anche questo confermato da Paulet. "Speriamo, con questo intervento – aggiunge Mancini – di poter ricollocare, nella volta, le foto delle vittime come c’erano originariamente".